Loteria Romana organizeaza Tragerile speciale Loto ale Verii. Ce premii sunt puse in joc

Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I: LOTO 6/49 – 100.000 de lei, JOKER – 50.000 de lei, LOTO 5/40 – 25.000 lei.

Tragerile speciale LOTO ale verii se vor difuza, în direct, pe postul de televiziune România TV, în cadrul emisiunii “Românii au noroc”, începând cu ora 18.15., vor avea loc Tragerile speciale LOTO ale verii.Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:LOTO 6/49 – 100.000 de leiJOKER – 50.000 de leiLOTO 5/40 – 25.000 de leiLa tragerile Loto de joi, 9 iulie a.c., Loteria Romana a acordat 11.154 castiguri in valoare totala de 516.049,53 lei.se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4 milioane lei (peste 831.600 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,33 milioane lei (peste 483.000 de euro).la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,7 milioane lei (peste 1,59 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 150.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 32.400 de lei .la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 1,15 milioane lei (peste 238.500 de euro), in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 63.000 de lei( peste 13.000 de euro).au loc, de asemenea, tragerile efectuate pe baza lozurilor necastigatoare „Iepurasul Norocos”. Pentru aceasta s-au pus in joc 2 castiguri constand in cate un autoturism. Aceasta extragere va fi transmisa, de asemenea, in direct, pe postul de televiziune Romania Tv, in cadrul emisiunii „Românii au noroc”.