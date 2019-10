Loteria Romana: Report de peste 3 milioane de euro la Joker

Joi, 10 octombrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica, 6 octombrie 2019 s-au inregistrat 26.110 câștiguri, în valoare totală de 1.156.006,40 lei.La, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,65 milioane lei (peste 2 milioane de euro), iar laeste in joc un report cumulat in valoare de peste 1,28 milioane lei (peste 270.500 de euro).La, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,25 milioane lei (peste 3,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 125.000 lei (peste 26.300 de euro).La, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 136.000 lei (aproximativ 29.000 de euro).La, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 694.000 lei (peste 146.000 de euro), iar lareportul categoriei I este de aproximativ 74.000 lei (peste 15.500 de euro).Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac latelefon 0372.137.351.