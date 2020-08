Loteria Romana: Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,44 milioane de euro

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc“, începând cu ora 18.15.

Joi, 13 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 9 august, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de castiguri in valoare totală de peste 946.000 de lei.La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,44 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,18 milioane de lei (peste 450.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,86 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 171.000 de lei (peste 35.000 de euro).La Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un report in valoare de aproximativ 53.000 de lei.La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 220.000 de lei (peste 45.000 de euro), iar la Super Noroc avem un report cumulat de peste 16.500 de lei.Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc“, începând cu ora 18.15.