Loteria Romana: Report la Loto 6/49 la categoria I de peste un milion de euro

Peste două zile, se vor desfășura noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Duminică, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, Loteria Romana a acordat 10.504 castiguri, in valoare totala de 1.918.928,11 lei.La Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 4,84 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,44 milioane lei (peste 505.400 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 212.800 de lei (aproximativ 44.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 59.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 69.000 de lei (peste 14.200 de euro).Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc“, începând cu ora 18.15.La tragerea Loto 5/40 de joi, 16 iulie, s-a castigat al doilea castig ca valoare din istoria acestui joc: 1.294.443,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Drobeta-Turnu Severin, iar pe bilet au fost jucate, in total, 189 de variante la acest joc si o varianta la Super Noroc. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului castigator a obtinut si 20 de castiguri de categoria a III-a, suma totala castigata fiind de 1.298.601,20 lei.La categoria a II-a a aceluiasi joc, s-au inregistrat doua castiguri a cate 51.208,45 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Bucuresti, unul in sectorul 4 si celalalt in sectorul 5.