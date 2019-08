Loteria Romana - Tragerile speciale Loto ale lunii august

Duminica, 11 august a.c., vor avea loc TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE LUNII AUGUST.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

REPORT LA JOKER: PESTE 2,89 MILIOANE EURO

La tragerile loto de joi, 8 august, s-au inregistrat 12.333 de castiguri, in valoare totala de 698.282,01 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,6 milioane lei (peste 550.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,76 milioane lei (peste 583.000).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,67 milioane lei (peste 2,89 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 807.000 lei (peste 170.000 euro).

Citește și: APIA oferă finanţări de peste 8 milioane de euro pentru plantaţiile de viţă de vie

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 690.000 lei (peste 146.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 25.000 lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Loto 6/49 de joi, 8 august 2019, un jucator din Constanta a castigat peste 40.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-050 si a fost completat cu o combinata de 8 numere (28 de variante) la Loto 6/49 si trei variante la Noroc, configuratia finala a premiului fiind urmatoarea: 3 castiguri de categoria a II-a, 15 castiguri de categoria a III-a si 10 castiguri de categoria a IV-a.

Litoralul i-a purtat noroc unui alt jucator, care a castigat premiul de categoria I la Noroc Plus, in valoare de peste 32.800 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-013 din Constanta si a fost completat cu 2 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Tot la extragerile loto din 8 august, un alt premiu important s-a castigat la Joker, la categoria a III-a, avand o valoare de peste 34.500 lei. Biletul a fost jucat la agentia 16-038 din Craiova si a fost completat cu 2 variante la Joker.