Loto 6/49. Report de peste doua milioane lei

Duminică, 30 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 iunie, Loteria Română a acordat 16.180 de castiguri în valoare totală de 708.657,17 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 541.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 561.000 euro).La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 11,4 milioane lei (peste 2,41 milioane euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 324.000 lei (peste 68.600 euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 306.700 lei (aproximativ 65.000 euro).La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 102.000 lei (peste 21.600 euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 361.000 de lei (peste 76.400 euro).