Loto 6/49: S-a castigat marele premiu in valoare de 1,6 milioane euro. Unde a fost jucat biletul norocos

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 1,6 milioane euroBiletul norocos a fost jucat la o agentie din sectorul 2, Bucuresti și a costat 15,50 lei.La tragerea Loto 6/49 de astazi, 16 august 2020, s-a câștigat premiul de categoria I, in valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-052 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 15,50 lei.Acesta este al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 01.03.2020 si a fost in valoare de 8.199.947,52 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile, incepand cu data tragerii, pentru a-si revendica premiul.