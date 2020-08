Loto 6/49: Suplimentar un milion de lei. Report la Joker la categoria I de peste 1,9 milioane euro

Tragerile LOTO se vor difuza, în direct, pe Romania TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:15.

Report la Joker la categoria I de peste 1,9 milioane euroTragerile LOTO se vor difuza, în direct, pe Romania TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:15.Joi, 20 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 august, Loteria Romana a acordat peste 22.700 de castiguri in valoare totala de peste 8,8 milioane lei.In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 16.08.2020, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 1.000.000 de lei pentru tragerea din data de 20.08.2020.La Noroc se înregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 870.000 de lei (aproximativ 180.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,31 milioane lei (peste 1,9 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 234.000 de lei (peste 48.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 82.400 de lei (peste 17.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 298.400 de lei (peste 61.700 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 15.700 lei.LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!Reamintim faptul ca la tragerea Loto 6/49, care a avut loc in data de 16 august 2020, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-052 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 15,50 lei.