Loto: O persoana din Navodari a castigat la categoria a II-a a jocului Joker. Iata ce suma va primi

Joi, 23 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 19 iulie, Loteria Română a acordat 23.120 de câstiguri, în valoare totala de 1.027.437,63 lei.La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,27 milioane lei (aproximativ 1,1 milioane euro), iar la categoria a II-a a aceluiasi joc se inregistreaza un report in valoare de peste 143.500 de lei (peste 29.600 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 520.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,23 milioane lei (aproximativ 1,7 milioane euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 74.600 lei (peste 15.400 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33.300 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 71.500 de lei (peste 14.700 de euro).