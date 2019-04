Lotul olimpic al Romaniei, pe podium la a XX-a editie a Olimpiadei Internationale de Limba si literatura latina Certamen Ovidianum Sulmonense

„Componenţii lotului au fost selectaţi în cadrul competiţiei naţionale Ovidianum 2018. Timp de un an, din momentul declarării câştigătorilor selecţiei naţionale, aceştia au urmat un program susţinut de pregătire, în vederea participării la olimpiadă. Procedura de selecţie şi pregătire se aplică în fiecare an.



Pentru ediţia din acest an, pregătirea şi însoţirea lotului au fost asigurate de profesoarele Florentina Neculau (Colegiul Naţional "Gh. Vrânceanu" din Bacău) şi Coca Dorica (Colegiul Naţional "A. T. Laurian" din Botoşani)” - se arată în comunicatul transmis de Ministerului Educației Naționale.