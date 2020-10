Loturi importante de autostrada, date in folosința in acest an

Şoferii ar putea circula până la finalul anului pe încă 58 de kilometri de autostradă în România, arata rapoartele din teren ale constructorilor, potrivit ziare.com. Autorităţile estimează că, până la finalul anului 2020, ar putea fi gata tronsonul Râşnov – Cristian, centura Bacaului şi lotul 1 din Sebeş – Turda. Lista de şosele de mare […] The post Loturi importante de autostradă, date în folosință în acest an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.