LOVITURA data de Netflix: Program special pentru o mare cantareata - FOTO

homecoming google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Netflix va lansa pe 17 aprilie programul special „Homecoming” despre care Billboard spune ca va cuprinde concertele sustinute de Beyoncé la Coachella Valley Music and Arts Festival 2018. Serviciul de streaming a publicat pe conturile sale social media anuntul simplu „Homecoming - 17 aprilie”, pe fundal galben. OSCAR 2019. Iata cine sunt favoritii celei de-a 91 editie a galei Fanii si publicatia americana Billboard, care a cerut mai multe detalii, au concluzionat - datorita fontului folosit pentru scris si a culorii - ca este vorba despre aparitia ei de la festivalul de anul trecut. In plus, artista a lansat in 2018 programul de burse Homecoming Scholars Award. Este cunoscut ...