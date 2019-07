Lovitura de imagine pentru Brașov: Trucul care a adus publicitate gratuita pe cele mai citite Bloguri din lume Orașului de la Poalele Tampei

La initiațiva consilierul local brașovean Cristian Macedonschi au vizitat bloggării internaționali veniți in Romania prin “Experience Romania” Brașovul si Țara Barsei.

Ei au fost primiți la restaurantul Cucinino Pasta Bar din centrul istoric cu paste delicioase oferite intr-un stil de fusion romanesc si acompaniate de o degustare de vinuri de la Crama Histria si cu un tasting de praline brașovene marca Luado Chocolate.

Ei au vizitat Biserica Neagră si au descoperit orașul intr-un tur ghidat organizat de Asociatia de Promovare si Dezvoltare a Judetului Brasov.

Seara au fost cazați in Poiana Brasov la Teleferic Grand Hotel unde l-au sărbătorit cu toții pe Tudor Maxim, inițiatorul si organizatorul “Experience Romania”

A doua zi au vizitat Cetatea Marienburg din Feldioara unde au fost intâmpinați de Primarul Sorin Taus calare pe cal si imbracat in straie de Teuton.

Bloggării au fost impresionați atat de cetatea recent restaurată cât și de faptul că aici a fost primul așezamant al Teutonilor pe tărâmurile europene dar in special de restaurarea cetații Marienburg care a fost introdusa recent in circuitul turistic.

Cristian Macedonschi a profitat de această ocazie sa le prezinte bloggărilor proiectul Rutei Culturale Europene a Cavalerilor Teutoni care reunește Israelul cu 13 țari europene și sa promoveze turismul ecvestru din Țara Bârsei.

După vizita la cetate au plecat la Sighișoara si Oradea iar pe 16 iulie revin in Țara Bârsei să viziteze renumitul Castel Bran care inițial nu era trecut in program și la propunerea domnului Macedonschi a fost introdus. Dupa vizită vor savura un spectacol culinar oferit de Sergiana la Stâna Turistica din Poiana Mica care și ea a fost recent redeschisă.

“Vazând ca nu este inclus Castelul Bran in turul oficial i-am intrebat pe oaspeții veniti din toata lumea daca nu vor să propun schimbarea de program și sa introduc pentru data de 16 iulie o vizită oficială la renumitul Castel Bran și astfel să afle adevarata poveste a lui “Dracula”.

Toti au chiuit de bucurie și dupa discuții purtate atât cu conducerea castelului cât și cu organizatorii “Experience Romania” am hotărât vizita la castel pe drumul de intoarcere de la Oradea. Experiența legată de vampiri in Transilvania o să o completăm cu experienta culinară traditională oferită de Sergiana in proaspăt redeschisa “Stâna Turistică” din Poiana Mica.” a declarat Cristian Macedonschi.

Astfel vor ajunge informațiile si experiențele internauților internationali despre atractivitatea turistică si excelența culinara a Țarii Barsei la milioane de oameni de pe tot globul si va influența substanțial dezvoltarea turismului cultural, ecvestru si culinar din regiunea noastra.

“Ma bucur că am reusit sa promovez Brasovul si Țara Bârsei prin intermediul acestor oameni extraordinari in toata lumea si le mulțumesc tuturor partenerilor care s-au implicat si au sustinut acest proiect frumos.

Mulțumiri speciale doresc să adresez atât Primarului de la Feldioara, domnului Sorin Taus cât și Administrației Castelului Bran care au raspuns foarte repede solicitarii mele să primească delegația de bloggări și sa le ofere experiențe deosebite la cetatile pe care le administrează si doamnei Cecilia Doiciu, coordonatoarea departamentului de turism din cadrul Primariei Brasov, care a raspuns deasemenea foarte rapid solicitarii mele de a primi materiale de promovare turistica a Brasovului pentru bloggări internaționali veniți la noi sa ne promoveze. ” a concluzionat consilierul local al Forumului German la Brașov.