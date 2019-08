LOVITURA de la IML: Oasele din padurea de langa Caracal NU SUNT ale Alexandrei Macesanu

alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatie de ultima ora de la INML. Oasele gasite in padurea din Caracal, acolo unde Gheorghe Dinca le-a spus anchetatorilor ca a aruncat trupul Luizei nu sunt ale Alexandrei Macesanu, asa cum s-a vehiculat in presa pe surse. Breaking news! Anchetatorii au descins cu aparatura de ultima generatie in casa monstrului din Caracal Conform INML, fragmentele osoase apartin unei fete cu varsta intre 15 si 19 ani. Urmeaza ca specialistii de la INML sa faca noi teste pentru a vedea daca acestea sunt ale Luizei Melencu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. inml gheorghe dinca ...