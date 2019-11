Lovitura de teatru: FRF propune alte stadioane pentru EURO 2020

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Martin Kallen, CEO al UEFA Events, ca propunerile FRF pentru antrenamentele echipelor nationale care vor juca la Bucuresti in cadrul EURO 2020 sunt bazele sportive de la Mogosoaia, Berceni (FCSB) si Voluntari, si nu stadioanele Steaua, Arcul de Triumf si Rapid din Capitala, aflate in prezent in constructie.