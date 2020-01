Lovitura de teatru in PNL: Trimis in judecata de DNA, primarul Timisoarei anunta ca va candida independent daca partidul nu il mai accepta

Nicolae Robu, primarul Timișoarei şi preşedintele PNL Timiş, anunţă că va candida independent pentru al treila mandat dacă PNL îl va înlătura. Robu a fost trimis în judecată de DNA, pe 30 decembrie, alături de alți inculpați, în dosarul privind casele naționalizate, edilul fiind acuzat de procurori de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite în formă continuată.

Într-o scrisoare trimisă primarilor PNL din Timiş şi intrată în posesia STIRIPESURSE.RO, Nicolae Robu respinge acuzaţiile DNA şi afirmă că va lupta pentru a demonstra că nu a făcut nimic ilegal. Robu aminteşe de lista liderilor PNL, în frunte cu Orban, care au fost anchetaţi de DNA şi achitaţi, susţinând că el nu este acuzat de corupţie. Primarul afirmă clar că doreşte să candideze pentru un nou mandat din partea PNL, însă dacă partidul nu îi va permite acest lucru va demisiona şi va candida independent.

Scrisoarea trimisă de Robu:

"Buna dimineata, stimati colegi! Si inca o data: AN NOU EXCELENT, LA TOATE CAPITOLELE SI LA MULTI ANI!

Va scriu legat de ce mi s-a intamplat in prag de Revelion. V-am mai informat si alta data pe speta: eu sunt implicat in toata povestea asta cu sute de vanzari si milioane de euro asociate, cu semnatura pe doua contracte de vanzare-cumparare, unul pt un apartament de 25 mp cu o camera si unul pt un apartament de 50 mp cu doua camere, ambele amenajate intr-un fund de curte, intr-o cladire realizata initial ca anexa (magazie de lemne etc). Poza arata clar despre ce este vorba. Precizez ca vanzarea nu s-a facut la dispozitia sau macar la initiativa mea. Pur si simplu, la inceput de mandat nr 1, m-am trezit intr-o zi cu cele doua contracte in mapa, cu 5 semnaturi de la aparatul de specialitate ca totul este in regula pt vanzarea celor doua apartamente in baza legii 112. Mi s-a explicat ca initiativa apartine comisiei speciale de aplicare a legii 112, constituita pe vremea lui Ciuhandu. Evident, eu n-am cum sa verific metri cubi de documente ce-mi vin zilnic la semnat, doar pt asta exista aparatul functionaresc de specialitate, sa faca treaba tehnica, inclusiv sa-si asume prin semnatura legalitatea documentelor. Ilegalitatea in speta ar fi ca cele doua apartamente -maghernite, mai bine zis-, au fost vandute la pretul stabilit de legea 112, avantajos pt chiriasi, deci sub pretul pietei, in conditiile in care contractele de inchiriere au fost incheiate dupa data aparitiei legii si nu anterior, cum cere legea, lucru care mie mi-a fost ascuns, cica pe motiv ca asa s-a lucrat cand era Ciuhandu primar, cand s-a adoptat si o hotarare scrisa in acest sens, bazata, se sustine, pe vreo 20 de sentinte judecatoresti care au facut acelasi lucru: au extins aplicabilitatea legii! Bun, asta este situatia juridica, am vrut sa o cunoasteti.

Dar eu am vrut sa ajung la situatia politica. Evident, ma consider nevinovat si va marturisesc ca sufar sa fiu acuzat mediatic atat de nedrept de coruptie cand, de fapt, nici DNA nu ma acuza de asa ceva, de vreun folos pt mine sau pt vreun apropiat, folosul necuvenit in urma semnaturii mele data fara buna-stiinta, fara constienta erorii, fiind al acelor amarati -niste familii nevoiase- care au cumparat. Politic, este clar pt oricine -si eu am fost abordat in Dubai, unde eram cand a aparut stirea, de o multime de romani total necunoscuti mie, din diverse locuri din tara, indignati- ca in spate este o implicare a politicului. De ce altceva decat pt mediatizare la maxim in perspectiva alegerilor locale din 2020, sa trimiti in judecata tocmai in prag de Revelion, un astfel de dosar deschis de trei ani (in februarie 2017), rastimp in care n-a fost nicio graba, mie nici nu mi s-a cerut pana acum nicio declaratie, niciun punct de vedere?! A intrat el in instrumentare in 31 decembrie, in 1 ianuarie etc? Si de ce asocierea mea in comunicat cu un prejudiciu de 9.5 milioane euro (!!!) pt doua maghernite, care la o licitatie ar ajunge la o suma de nimic (atentie: s-au vandut doar apartamentele, nu si terenul de sub ele sau din jurul lor!).

Este limpede ca cineva doreste indepartarea mea din functia de Primar al Timisoarei, prin impiedicarea unei noi candidaturi! PSD a incercat sa ma inlature inca de la inceputul primului meu mandat -de fapt, a incercat mai intai sa ma impiedice sa fiu candidat!-; va amintiti perioada in care aveam proces cu ANI si “aliatii” de-atunci imi cantau prohodul, in timp ce puneau presiune pe justitie. Ei bine, am castigat atunci! Ei, la fel de bine, eu voi face tot ce-mi sta in putinta sa castig si acum, pt ca eu nu ma las calcat in picioare de nimeni, am fost mereu si voi fi mereu un luptator! Sunt copil de tarani, tot ce-am facut in viata am facut pe picioarele mele, pe capul meu, muncind cinstit, enorm, dar si luptand din greu, adesea, pt ca se pare ca asa mi-a fost dat, sa fie nevoie sa si lupt pt a-mi implini nazuintele!

Nu stiu ce va face PNL. Toti cei care au avut probleme pana acum -si ma refer aici la cei dovediti in final nevinovati, inclusiv Presedintele PNL Ludovic Orban, ex-Presedintele Vasile Blaga, Primarii de Brasov si Tg Mures-, au fost acuzati ca au comis acte care le-ar fi adus lor castiguri necuvenite. Pe mine nu ma acuza nimeni de asa ceva, nu ma acuza nimeni de coruptie. Dar daca PNL va decide ca nu pot candida in numele PNL, eu voi parasi partidul, cu mare durere in suflet -dar dragoste cu de-a sila nu se poate, dupa cum bine se stie- si voi candida independent si asta indiferent pe cine va desemna PNL candidat sau PNL+USR+PLUS, cum se vorbeste. Si vom vedea ce-o iesi!

Am tinut sa va spun toate aceste lucruri in semn de respect colegial. Unii m-ati sunat sau mi-ati scris ca sunteti alaturi de mine si va multumesc si sunt convins ca si cei ce n-ati facut-o imi sunteti la fel alaturi, fiind, de fapt, alaturi de dreptate, nu de mine, ca persoana. Va multumesc tuturor. Imi pare cu atat mai rau ca s-a intamplat astfel, cu cat chiar am ajuns ca IMPREUNA s-a reprezentam o forta politica! Sper sa putem ramane impreuna! Dar, nu mai depinde de mine!

Cu stima,

Nicolae Robu"