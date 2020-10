Lovitura de teatru intr-un oras din vestul tarii. Alegerile au fost anulate si vor fi reluate, dar primarul ales nu mai poate candida

Biroul Electoral Central a anunlat alegerile din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, acolo unde castigator a fost candidatul aliantei PSD-Pro Romania, primarul in functie, Adrian Torma. Edilul a intrat cu greu in cursa electorala, fiind foarte aproape sa fie scos din cursa in urma unor hotarari judecatoresti.