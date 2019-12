Lovitura de teatru: Iohannis lasa sa se inteleaga ca e de acord cu taierea pensiilor magistratilor (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis lasă să se înţeleagă că se opune doar tăierii pensiilor militarilor, nu şi ale magistraţilor.

"Ştiu ca aceasta chestiune se discuta si se dezbate in comisia de specialitate (din Parlament, n.r.) si cred ca este mai bine sa ma exprim dupa ce se clarifica dumnealor intre ei in ce fel se doreste promovarea acestei legislatii. Dar este clar ca trebuie facut ceva in aceasta zona, pentru ca PSD a exagerat cu aceste pensii speciale. Pe de alta parte, sunt categorii care trebuie sa beneficieze de acest tip de pensii, pentru ca au un serviciu foarte special. Nu cred ca cineva vrea sa renunte la pensiile militarilor", a declarat Iohannis.

Întrebat dacă şi magistraţii se încadrează în categoria angajaţilor ale căror pensii nu se pune problema să fie tăiate, Klaus Iohannis a refuzat să răspundă.