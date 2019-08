Lovitura de teatru pe piata media!  Ce se intampla cu Pro TV

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura de teatru pe piata media! Central European Media Enterprises (CME) este compania care detine postul de televiziune Pro TV, iar in luna iunie a acestui an s-a discutat despre preluarea acestei companii de catre grupul Discovery. Totusi, ultimele informatii aparute in mass-media duc la concluzia ca Discovery n-ar mai fi interesat de preluarea companiei care detine Pro TV. Conform paginademedia.ro, singurul cumparator ramas in joc ar fi un miliardar ceh, Petr Kellner, si grupul sau de investitii PPF. „O sursa care si-a pastrat anonimatul a declarat site-ului Hlidaci ca Petr Kellner – cel care controleaza fondul de investitii PPF – este interesat de achizitia Nova TV, liderul pietei din Cehia. Este interesa ...