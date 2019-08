Lovitura DURA incasata de DNA! Ce se intampla in dosarul Tel Drum

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea DNA de stramutare a procesului Tel Drum de la Tribunalului Teleorman, in cadrul caruia procurorii solicita redeschiderea bucatii din dosar, legatura privind asocierea cu Euroconstruct, afacerea oamenilor lui Liviu Dragnea cu cei ai lui Basescu-Udrea potrivit Realitatea.net. O parte a dosarului Teldrum a fost trimisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie la Tribunalul Teleorman, in vederea stabilirii faptului daca ancheta trebuie sau nu sa fie redeschisa Ce face Irina Tanase in lipsa lui Liviu Dragnea Ca atare, procesul de redeschidere ramane la Tribunalul Teleorman, la judecatoarea Emilia Enescu.Procesul a avut termen pe 13 august si s-a amanat pentru 17 sept ...