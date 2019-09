Lovitura dura pentru Boris Johnson. Camera Comunelor a adoptat legea care amana Brexitul

Boris Johnson 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi 'pentru' si 299 'impotriva' in a treia si ultima lectura. Actul normativ va ajunge acum in Camera Lorzilor, unde urmeaza sa fie dezbatut probabil timp de mai multe zile. Scandal URIAS in Marea Britanie: Premierul Boris Johnson a anuntat data alegerilor anticipate Premierul Boris Johnson a reactionat imediat si a spus ca actul normativ pune efectiv capat negocierilor privind Brexit-ul. El ...