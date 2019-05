Lovitura DURA pentru comercianti!Li se inchid terasele - FOTO

Pietonalul Stefan cel Mare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura dura pentru comerciantii care activeaza in zona pietonalului Stefan cel Mare. Din cauza vizitei Papei Francisc la Iasi, comerciantii vor fi obligati sa NU vanda bauturi alcoolice pe perioada vizitei. In alta ordine de idei, primaria Municipiului Iasi va desfiinta terasele de pe pietonal, joi, 30 mai, terasele urmand a fi remontate imediat dupa vizita Papei. Primarul Mihai Chirica a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa, o serie de masuri organizatorice care vor fi implementate. Pe langa masurile ce tin de inchiderea zonei centrale, iesenii care locuiesc in perimetrul respectiv, au fost sfatuiti sa nu isi lase autoturismele pe langa strazile adiacente, pentru ca acestea risca ...