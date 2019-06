Lovitura DURA pentru DNA! Dupa ani de zile de HAITUIRE, arhiepiscopul Tomisului a fost ACHITAT

IPS Teodosie arhiepiscopul Tomisului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost achitat in prima instanta in dosarul Nazarcea, potrivit deciziei de joi a Curtii de Apel Constanta. Hotararea nu e definitiva si poate fi atacata in 10 zile de la comunicare, la ICCJ. DNA a cerut instantei condamnarea lui Teodosie la perioada maxima prevazuta de lege si achitarea prejudiciului creat, de aproape 1,4 milioane de lei, in timp ce avocatul acestuia a solicitat achitarea clientului. Avocatul lui Teodosie, Maria Vasii, a precizat ca Arhiepiscopia Tomisului nu a fost notificata de Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) privind nereguli cu suprafetele de teren pentru care au fost cerute fonduri europene. &nb ...