Lovitura dura pentru DNA. Elan Schwartzenberg scapa de mandatul de arestare

Decizie de ultima clipa la DNA. Procurorii au decis sa renunte la mandatul emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, in dosarul privind banii pe care Radu Mazare i-ar fi cerut mita de la omul de afaceri Morgenstern Avraham. Elan Schwartzenberg il ataca dur pe Cozmin Gusa: ''Poate ai uitat cum te gudurai pe langa ei la vanatoare'' Amintim ca omul de afaceri Elan Schwartzenberg a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana, in anul 2016, poza acestuia aparand pe site-ul Politiei la persoane urmarite, fiind parte din procedura, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui. Procurorii anticoruptie au cerut arestarea lui Elan Schwartzenbe ...