Lovitura dura pentru DNA. ICCJ a admis retragerea apelului in dosarul lui Viorel Hrebenciuc

Astazi, 12 mai 2019, Instanta Suprema a admis cererea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) de retragere a apelului facut de DNA in dosarul de coruptie in care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat in prima instanta la doi ani de inchisoare cu executare. Amintim ca pe 13 mai, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a retras apelul declarat de procurorii DNA in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare. Avocatii inculpatilor au precizat ca procesul continua pentru inculpatii care au primit solutii de condamnare, printre care se numara si Viorel Hrebenciuc, ...