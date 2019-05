Lovitura dura pentru DNA. Inca un dosar instrumentat pe vremea Laurei Codruta Kovesi, demontat in instanta

kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a fost achitat astazi de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de santaj, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a amenintat managerul unui spital din Brasov. Potrivit hotararii instantei, Mihai Valentin Popa a fost achitat pentru savarsirea infractiunilor de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Rovana Plumb, intrebare pentru Dacian Ciolos: O sustineti pe Laura Codruta Kovesi la prezidentiale? Conform DNA, in cursul anului 2017, in contextul in care primarul unui municipiu din judetul Brasov a anuntat posibilitatea revocarii din functie a u ...