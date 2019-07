Lovitura dura pentru Gigi Becali. CSA Steaua a castigat procesul pentru palmares

Gigi Becali 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSA Steaua a castigat procesul pentru palmares cu Gigi Becali si FCSB. Tribunalul Bucuresti a stabilit ca palmaresul Steaua apartine CSA din 1947 pana in 2003. Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a castigat procesul pentru palmares cu FCSB. ''Am castiga tot!", a afirmat juristul CSA, Florin Talpan, dupa decizia Tribunalului Bucuresti. Este hotarare din prima instanta, dar Gigi Becali se poate indrepta spre Curtea de Apel. Gigi Becali are propriul scenariu in privinta lui Ianis Hagi: „Eu asa as face daca ar fi baiatul meu. As lua 200 de milioane!” Palmarestul castigat astazi de CSA Steaua: 21 de titluri de campioana 20 de Cupe ale Romaniei 4 Supercupe ale Romaniei 1 Cupa a ...