Lovitura dura pentru Pedro Sanchez: Nu a primit votul Parlamentului pentru a mai fi premier

Pedro Sanchez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul spaniol Pedro Sanchez nu a obtinut sprijinul Parlamentului, in urma unui vot care l-ar fi confirmat in functie, crescand sansele privind repetarea alegerilor, dupa ce in scrutinul din luna aprilie nu a obtinut majoritatea necesara pentru formarea Guvernului, potrivit Reuters. Dupa saptamani intregi de negocieri intense, Sanchez nu a primit un vot favorabil, nereusind sa ajunga la un acord cu formatiunea de extrema-stanga Unidas Podemos. Noul premier al Marii Britanii, declaratii de ultima ora: Poporul s-a saturat sa astepte Chiar daca rezultatul votului nu a fost anuntat, numarul abtinerilor sau al voturilor impotriva au atins deja pragul, ceea ce inseamna ca Sanchez nu a obtinut votul majori ...