Lovitura dura pentru Sindicatul National al Agentilor de Politie. Membrii trupei Parazitii au castigat procesul

Membrii trupei Parazitii au castigat in prima instanta procesul intentat de Sindicatul National al Agentilor de Politie iar reprezentantii fortelor de ordine ar urma sa plateasca 2.500 de lei, cheltuieli de judecata, a confirmat Cristi Ochiu, reprezentantul muzicienilor. Inedit! Sindicalistii din Politie dau in judecata trupa Parazitii: ''Nu poti sa-i injuri pe toti politistii'' Parazitii si casa de discuri 20cm Records au castigat in prima instanta procesul deschis impotriva lor de Sindicatul National al Agentilor de Politie. Sindicalistii i-au acuzat ca versurile piesei "Antimilitie" de pe albumul "Arma secreta" ii calomniaza. Artistii au primit castig de cauza din ...