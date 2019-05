Lovitura grea pentru infractorii romani din Italia. Politia a confiscat peste 1.600 de masini cu care se comiteau infractiuni

carabinieri 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA. Autovehiculele, in valoare totala de 13 milioane de euro, au fost confiscate in urma unor operatiuni efectuate in Italia, Romania, Spania, Germania, Franta, Bulgaria, Austria, Elvetia, Ungaria si Polonia. Masura de punere sub sechestru a fost dispusa la cererea Comandamentului carabinierilor din Venetia. Roman, ucis in Italia de patron In cursul operatiunii a fost destructurat un grup infractional format din 40 de romani de etn ...