Lovitura GREA pentru toti soferii! Politele auto s-ar putea SCUMPI cu pana la 20%

Politele auto s-ar putea scumpi cu pana la 20%, avertizeaza surse din piata RCA. Asta intrucat toate limitele in ceea ce priveste modul de calcul al tarifelor asigurarilor ar putea disparea, la solicitarea autoritatilor de la Bruxelles. Comisia Europeana sustine ca actuala Lege RCA trebuie modificata, pentru ca acum incalca libertatea societatilor de asigurare in a-si stabili singure preturile. Tariful RCA, negociat exact ca in piata Ministerul de Finante a elaborat deja proiectul de lege cu toate modificarile necesare. Reprezentantii ASF sustin ca valoarea primelor nu va creste.