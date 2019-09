LOVITURA In ancheta de la Caracal: INML a descoperit ca tatal Luizei Melencu nu e tatal ei biologic

tata Luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce au comparat ramasitele din padure cu mostrele ADN prelevate de la mama si tatal Luizei Melencu, anchetatorii au descoperit ca tatal fetei nu este tatal ei biologic. Desi conform unor informatii pe surse rezultatul a fost comunicat mamei Luizei, careia i se cere o noua proba, Monica Melencu neaga totul. Mama Luizei Melencu, reactie DURA: Nu ma prezint! Pot sa ma ARESTEZE! "Asta suna a santaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el si am doi copii. Daca eu stiu ca e tatal biologic al copilului, asta suna a santaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac", a declarat mama Luizei Melencu. Daca ti-a placut articolul, te ...