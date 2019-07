LOVITURA in cazul Sorinei: Procurorii de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu i-au dat pasaportul

Sorina adoptie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pasaportul Sorinei, fetita din judetul Mehedinti adoptata de sotii Sacarin, care detin cetatenie romana si americana, nu a ajuns de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a Parchetului General la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Dolj, organul emitent, pentru a putea fi eliberat. Procurorul general al Parchetului General, Bogdan Licu ataca decizia Judecatoriei Slatina "Nu am primit pasaportul, se afla la Sectia Speciala, acolo unde a fost trimis si am vazut din presa ca va fi inaintat catre serviciul nostru, care este organul emitent, in vederea eliberarii. Trebuie precizat ca orice cerere pentru eliberarea pasaportului se poate depun ...