LOVITURA in Dosarul Caracal: plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca

sotie Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotia lui Gheorghe Dinca s-a trezit cu plangere penala pe numele ei. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, e convins ca sotia lui Dinca stie mai mult decat spune. Aceasta a revenit din Italia in casa sotului ei din Caracal la cateva saptamani de la rapirea Luizei. "In ce priveste faptul ca sotia lui Gheorghe Dinca s-a aflat in locuinta o luna dupa ce Luiza a fost rapita, (...) Noi am facut plangere si am cerut anchetatorilor sa o audieze pe aceasta doamna nu in calitate de martor pentru ca legea o protejeaza ca martor. (...) Avem date si indicii ca aceasta doamna a locuit pe momentul in care din punctul nostru de vedere Luiza era rapita si era acolo. S-ar suprapune perioadele. Rasturnare ...