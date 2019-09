LOVITURA in Parlament: Calin Popescu Tariceanu isi anunta demisia la Senat - UPDATE

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In aceste momente, Calin Popescu Tariceanu isi anunta demisia la Senat. Calin Popescu Tariceanu sustine un discurs, in Parlament, dupa anuntul privind retragerea din functia de presedinte al Senatului. ''Cred ca rolul de dezbatere a marilor proiecte trebuie sa fie aici, in Senat. Dupa cum vedeti, nu m-am cramponat de aceasta functie. Am fost ministru si prim-ministru si am crezut ca functiile sunt facute pentru oameni si nu oamenii pentru functii'', spune Tariceanu. Din respect fac acest lucru pentru democratie, pentru statul de drept si in numele bunului simt. Vreau sa va multumesc, inclusiv echipelor din cadrul Senatului si evident imi d ...