LOVITURA in Parlament: Calin Popescu Tariceanu nu demisioneaza

Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, schimba strategia in Senat. Desi era asteptat sa-si dea demisia din functia de presedinte al Senatului, Tariceanu amana decizia, pe fondul negocierilor politice din aceste zile, precizeaza surse politice. In aceaste zile, liderii PSD poarta negocieri cu o factiune importanta din ALDE, din care fac parte inclusiv fosti ministri, pentru a trecere in tabara guvernamentala. Tariceanu nu vrea sa faca jocurile PSD prin demisia sa, in conditiile in care social-democratii promit "tradatorilor" din ALDE functia de presedinte al Senatului. PSD, negocieri in forta pentru majoritate Potrivit surselor politice, liderul ALDE asteapta sa fie revocat d ...