Lovitura in plina pandemie! Mai mulți americani, implicați in complotul eșuat contra președintelui Maduro

Forțele de securitate venezuelene au arestat, luni, cel puțin opt persoane, dintre care doi americani, după o invazie pe plajă, menită să-l captureze pe președintele socialist Nicolas Maduro. Complotul l-ar fi avut în centru pe liderul opoziției susținut de SUA, Juan Guaido, transmite postul AlJazeer. Puternicul lider al partidului socialist, Diosdado Cabello, a postat pe […]