Lovitura INCASATA de SRI si DNA! Serviciul 5G NU mai permite interceptarile

Catherine De Bolle, directorul Europol, a declarat recent ca, in urma introducerii tehnologiei 5G, agentiile europene din domeniul aplicarii legii vor pierde capacitatea de a intercepta comunicatiile efectuate de infractori cu ajutorul dispozitivelor mobile. Intrebati de B1.ro daca activitatea Serviciului Roman de Informatii va fi afectata in sensul afirmatiilor facute de directorul Europol si daca institutia poate intercepta mesaje/convorbiri facute prin intermediul tehnologiei 5G, reprezentantii SRI au transmis ca nu pot da date in acest sens intrucat este vorba despre informatii clasificate. "Va informam ca datele solicitate, respectiv elemente concrete cu privire la capabilitatile Serviciului, ...