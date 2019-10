LOVITURA la Pro TV: O prezentatoare si-a dat DEMISIA in DIRECT

gospodar fara pereche google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezentatoarea emisiunii „Gospodar fara pereche”, Anamaria Prodan, a anuntat in direct ca isi demisia. Mai exact, aceasta a spus ca se va retrage pentru o perioada din televiziune. Anamaria Prodan si-a motivat decizia finala spunand ca nu mai are deloc timp pentru a se ocupa de fetele sale, mai ales ca si in fotbal urmeaza o perioada destul de aglomerata. Decizia a fost influentata si de faptul ca fiica ei Sarah are o cariera promotatoare in baschet si nu vrea sa rateze nici macar un meci. Prin urmare, dupa ce s-a gandit indelung, a decis ca cel mai ok ar fi ca sa renunte la show-ul difuzat de Pro TV. Anamaria Prodan s-a hotarat! Va poza in reviste pentru adulti! Reactia lui Gigi Bec ...