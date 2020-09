Lovitura majora data de economia chineza - Yuanul s-ar putea alatura euro și dolarului in urmatorul deceniu

Potrivit poliţiştilor, suspectul este acuzat că la data de 20 august, sub pretextul câştigării unui premiu de fidelitate, ar fi pretins şi primit de la un bărbat, coduri pentru reîncărcarea cartelelor telefonice.

Momente emotionante traite de un pompier din Arges in timp ce se afla in vacanta in statiunea bulgara Albena. Un alt roman a fost la un pas sa se inece daca el nu actiona la timp.