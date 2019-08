Lovitura pentru ALDE: Ramona Manescu NU demisioneaza din funcția de ministru de Externe

Surpriză totală pentru ALDE care se pregătește să își anunțe ieșirea de la guvernare. Marți este stabilit ca cei patru ministri din Guvernul Dăncilă să își depună demisiile. Unul, însă, trădează și va merge mai departe alături de PSD. Este vorba de Ramona Mănescu, proaspăt numită de Viorica Dăncilă în funcția de ministru de Externe. The post Lovitură pentru ALDE: Ramona Mănescu NU demisionează din funcția de ministru de Externe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.