Lovitura pentru Augustin Lazar! Lucia Hossu Longin: "Un procuror de tip comunist, implicat in actiuni represive"

Lucia Hossu Longin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Demers de ultima ora impotriva procurorului general Augustin Lazar. Dupa dezvaluirile cutremuratoare facute in ultimele zile la Antena 3, cu marturiile detinutilor politici Iulius Filip si Ioan Muntean din iadul de la inchisoarea Aiud, de pe vremea cand Lazar era seful comisiei de liberari conditionate, autoarea serialului-documentar Memorialul Durerii, Lucia Hossu-Longin, in numele Asociatiei 15 Noiembrie 1987, face apel la Societatea Timisoara sa-i retraga lui Augustin Lazar premiul "Speranta" acordat recent. Vezi si: Iulius Filip, scrisoare sfasietoare adresata in anul 1986 lui Augustin Lazar: "Te intreb frate romane chiar daca faci parte din aparatul de represiune – N ...