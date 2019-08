Lovitura pentru DNA! Un fost primar ar putea scapa de inchisoare

ciocanjudecata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romeo Stavarache, fostul primar al Bacaului, poate iesi din inchisoare. Magistratii Tribunalului Vaslui au respins, joi, contestatia DNA la decizia Judecatoriei Vaslui care prevedea faptul ca Stavarache poate fi eliberat conditionat, potrivit Mediafax. Magistratii Tribunalului Vaslui au respins joi contestatia DNA in dosarul privind eliberarea conditionata a lui Romeo Stavarache. „S-a respins ca nefondata contestatia formulata de DNA impotriva sentintei penale (...), pronuntata de Judecatoria Vaslui, pe care o mentine", se arata in incheierea de sedinta. In iunie, magistratii Judecatoriei Vaslui au decis eliberarea conditionata a fostului primar al Bacaului, insa decizia nu era definitiva. ...