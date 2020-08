Lovitura pentru Donald Trump! Artizanul campaniei „We bild the wall”, arestat pentru ca și-ar fi insușit 1 milion de dolari din donațiile americanilor

Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost acuzat de conspirație pentru săvârșirea unei fraude în legătură cu o campanie de strângere de fonduri pentru susținerea construirii zidului de frontieră SUA-Mexic, a declarat joi Departamentul de Justiție. Fost strateg-şef la Casa Albă şi teoretician al dreptei naţionaliste americane, Bannon l-a consiliat pe […] The post Lovitură pentru Donald Trump! Artizanul campaniei „We bild the wall”, arestat pentru că și-ar fi însușit 1 milion de dolari din donațiile americanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.