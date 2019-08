Lovitura pentru firma care furnizeaza uniforme politistilor! Finantele iesene executa toate proprietatile. Au facut 6,8 milioane de euro doar intr-un singur an

politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Una dintre cele mai vechi firme din Iasi, implicate in contracte banoase cu statul, este executata de Finante • S-au axat pe furnizarea de uniforme pentru Politie si Armata • Sunt vizate terenurile din comuna Miroslava • Terenurile sunt evaluate la aproximativ 200.000 de euro • "Asa s-a ajuns (despre licitatie - n.r.). Sunteti de la SRI? De unde aveti numarul meu? Sunteti de la SRI. N-am ce sa comentez", a spus Dorel Sava, administratorul societatii • In cel mai bun an al firmei, cifra de afaceri a fost de aproape 7 milioane de euro Necazuri mari in firma de confectii Rodimpex SRL, una dintre cele mai vechi din Iasi, infiintata in 1992. Administratia Judeteana ...