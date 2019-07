Lovitura pentru Gabriela Firea inainte de ședințele PSD pentru prezidențiabil

Primarul Sectorului 5 din Capitala, Daniel Florea, a declarat marti la Parlament, inainte de sedintele BPN si CEX unde se va alege candidatul partidul la prezidentiale, ca Gabriela Firea ar trebui sa renunte.

`Trebuie sa avem intelepciune sa alegem acel candidat sustinut de tot partidul si care sa rezolve conflictele din interior si care sa dea senzatia de echilibru si de forta. Cred ca dna Dancila e un candidat redutabil. Vom intra in turul 2”, a zis Florea.

Intrebat de ce Dancila si nu Firea, el a raspuns: `Are o sustinere mai larga in randul membrilor de partid si al sefilorr de organizatii si dna Firea are intelepciunea necesara sa inteleaga ca conflictele se rezolva in interior'.

El a adaugat ca este foarte curios sa vada ce arata sondajele de opinie.

