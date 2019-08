LOVITURA pentru Gheorghe Dinca: S-a descoperit a treia victima 

Gheorghe Dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii de ultima ora in cazul crimelor din Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca – din punctul lui de vedere – exista o a treia victima a lui Gheorghe Dinca, deoarece indiciile pe care le detine arata ca anchetatorii… evita un scandal. Avocatul spune ca sunt si bijuterii care ar indica existenta unei a treia victime. DESCOPERIRE tulburatoare in "casa groazei". Un beci secret a fost gasit in casa lui Gheorghe Dinca Avocatul familiei Melencu sustine ca din datele si indiciile pe care le detine, in momentul de fata, exista probe care sa confirme o a treia victima a criminalului Gheorghe Dinca. „Din punctul meu de vedere exista probe p ...