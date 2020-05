LOVITURA pentru Klaus Iohannis chiar de la Sibiu: Se cere sa i se retraga premiul Charlemagne

Organizaţia ALDE Sibiu cere ca preşedintelui Klaus Iohannis să i se retragă premiul Charlemagne, "pentru încălcarea principiului de bază al promovării valorilor de unitate ale Uniunii Europene" în privinţa discursului referitor la ţinutul secuiesc şi legăturile presupuse ale opoziţiei parlamentare cu Guvernul de la Budapesta, potrivit unui comunicat de presă remis marţi AGERPRES.

"Discursul lui Iohannis nu a şocat doar clasa politică şi publicul românesc, aşa cum am spus-o anterior, a ajuns şi la urechile liderilor europeni. Celebrul cotidian german Der Spiegel a publicat un amplu material ieri în care îl critică pe preşedintele Iohannis pentru acest derapaj anti-european, mai ales că în decembrie primise premiul Charlemagne (Carol cel Mare) pentru anul 2020. Acest premiu se acordă pentru servicii speciale în unificarea europeană, iar în motivaţia acordării lui Iohannis s-a spus că acesta 'promovează cooperarea între ţările membre'. Dar germanii de la Der Spiegel, ca şi mulţi alţi lideri europeni, abia zilele acestea au descoperit adevărata faţă a preşedintelui Iohannis. Dincolo de zâmbetul specific, preşedintele Iohannis ascunde un discurs ANTI: anti-opoziţie, anti-Ungaria, anti-secui, anti-oricine îl critică. Derapajul său de acum a fost aspru sancţionat de jurnaliştii germani. Dar trebuie să fie, aşa cum am mai spus, un motiv de reală îngrijorare pentru noi românii", se afirmă în comunicatul ALDE Sibiu.

Preşedintele ALDE Sibiu, Ovidiu Tocaciu, a adăugat că solicită public retragerea distincţiei premiul Charlemagne oferită pe anul 2020 preşedintelui Iohannis "pentru încălcarea principiului de bază al promovării valorilor de unitate ale Uniunii Europene".

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat, săptămâna trecută, proiectul de lege privind autonomia ţinutului secuiesc, susţinând că PSD a ajutat UDMR să treacă acest act normativ în Camera Deputaţilor.

"Jo napot kivanok, PSD. Este incredibil, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD a ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege prin care dă autonomie largă ţinutului secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce înţelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, Guvernul, celelalte autorităţi ne luptăm pentru vieţile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, marele PSD se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Jo napot, Ciolacu. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, în schimbul acestei înţelegeri?", a spus şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Iohannis a declarat, luni, că nu are niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, ci cu politicienii, în special cei din PSD, deoarece promovează legislaţie pentru autonomia ţinutului secuiesc.

"Nu pot să nu menţionez o temă pe care am adus-o în discuţie săptămâna trecută şi care a preocupat pe foarte mulţi - este chestiunea din Parlament care ţine de autonomia teritoriului care este denumit în Transilvania ţinutul secuiesc. Am făcut atunci nişte afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, îi cunosc pe mulţi, am avut mulţi colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care îşi văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislaţie care priveşte autonomia ţinutului secuiesc", a spus Iohannis.

