LOVITURA pentru Neymar: Acuzat de viol 

Starul brazilian Neymar, atacantul echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, aflat in prezent in Brazilia, unde se pregateste alaturi de nationala tarii sale pentru participarea la Copa America, este acuzat de viol, informeaza L'Equipe. Denuntatoarea este o tanara din Brazilia, care a depus o plangere in acest sens la un comisariat din Santo Amaro, in apropiere de Sau Paulo, sustinand ca faptele s-au petrecut pe 15 mai, intr-un hotel din capitala Frantei Ce suspendare a primit Neymar pentru ca a lovit un suporter Conform procesului verbal, consultat de L'Equipe, presupusa victima sustine ca a comunicat cu Neymar pe retelele de socializare, iar jucatorul i-a oferit, prin intermediul unui prieten, ...