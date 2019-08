Lovitura pentru noul premier britanic Boris Johnson. Sufera o prima infrangere electorala

johnson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noul premier britanic Boris Johnson a suferit prima sa infrangere la urne, o a infrangere partidului sau intr-un scrutin partial care i-a slabit majoritatea parlamentara la doar un vot si care-i complica strategia Brexitului, relateaza AFP. Partidul Conservator, aflat la putere, a carui conducere Boris Johnson a preluat-o saptamana trecuta, a pierdur un mandat in circumscriptia Brecon si Radnorshire, in Tara Galilor (vest), in favoarea unei candidate proeuropene, potrivit rezultatelor oficiale anuntate vineri. Aceasta infrangere fragilizeaza noul Guvern, care tocmai a anuntat dublarea bugetului anual consacrat pregatirilor unui Brexit fara acord (”no deal”), alocand fonduri suplomentare in valoare ...